Tale e Quale Show, Loretta Goggi a Pretelli: “Ma tu canti?”

Non è andato oltre il sesto posto ma l’esibizione di Pierpaolo Pretelli nei panni di Ricky Martin, è stata sicuramente tra le più apprezzate della prima puntata di ‘Tale e Quale Show 2021’. Una performance tra le più attese e seguite la sua, tanto da guadagnarsi il secondo posto nella classifica dei social.

Fan arrabbiati sui social: “Pierpaolo Pretelli penalizzato dal trucco”

A lasciare l’amaro in bocca a molti fan però, è stato il trucco. In parecchi si sono lamentati sui social della poca somiglianza con Ricky Martin, uno sbaglio che di fatto avrebbe danneggiato Pretelli. A notare la scarsa vicinanza con il bel portoricano è stata anche Loretta Goggi, in giuria, che colpita dall’intonazione di Pretelli gli ha poi chiesto: “Ma tu cantavi o canti attualmente?”. Dopo uno sguardo ‘complice’ e divertito con Carlo Conti , l’interprete di ‘L’ estate più calda’ (con oltre 4 milioni di visualizzazioni su Youtube) ha risposto: “Ogni tanto sotto la doccia”.

Malgioglio: “Più bello di Ricky Martin ma doveva muovere di più il pon pon”

In giuria, ad apprezzare Pretelli, è stato anche Cristiano Malgioglio. Per il noto cantautore, il giovane è “anche più bello di Ricky Martin” anche se una pecca c’è stata: “Per essere perfetto avrebbe dovuto muovere di più il suo pon pon”.