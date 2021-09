Ho conosciuto 2 ragazzi più grandi ma posso gestire la differenza di età…

Buona sera scusate per l’orario ma mi serviva un consiglio perché sinceramente non so bene cosa fare. Circa 2/3 settimane fa ho iniziato a parlare con un ragazzo più grande di me ha 20 anni ed io 15 (so che ci sono un po’ di anni di differenza però mi reputo abbastanza matura da poter gestire la questione). Abbiamo iniziato a scriverci e all’inizio sembrava che gli interessassi solo che un giorno viene a casa mia, quando i mie genitori non c’erano e facciamo quello che dovevamo fare, alla fine parliamo e va a finire che siamo diventati “amici di sesso” diciamo così io a quel punto non l’ho più cercato perché stavo cominciando a provare qualcosa per lui, ieri mi scrive e mi dice che mi aveva scritto per sapere come stavo e fin qui tutto apposto , fin quando poi io gli chiedo : ma tu mi hai riscritto solo per fare sesso? e lui rivolge la domanda a me e io gli ho detto di no perché mi stavo frequentando con un altro ragazzo di 21 anni Lui poi non mi ha più risposto e mi ha chiesto scusa per avermi scritto. Nel frattempo con questo ragazzo di 21 anni oggi ci sarei dovuta uscire ma mi ha dato buca, non poteva venire, perché non aveva la macchina (lo doveva accompagnare un suo amico ) io gli ho risposto: va bene tranquillo tanto non ci speravo più di tanto…lui mi risponde ma cosa dici ecc.. A me questo ragazzo interessa solo che non so se per lui è la stessa cosa da come ha reagito penso di sì però devo cercare di capire se mi sta prendendo in giro oppure è serio. Quindi dopo tutto questo papiro che vi ho scritto cosa dovrei fare con tutti e due i ragazzi? Ve lo sto chiedendo a voi perchè vorrei cercare di fare le cose per bene e di non creare casini o fraintendimenti. Io devo essere sincera però che anche se un ragazzo di 21 anni ha esigenze diverse da quelle di una ragazza 15 ci spero lo stesso in una futura storia con lui, grazie per tutto e buonasera

Anonima, 15 anni

Cara Anonima,

grazie per la fiducia che riponi nel nostro servizio.

La differenza di età in una coppia può rappresentare ancora un tabù, una stranezza, o addirittura un ostacolo, spesso ci si ferma a pensare se sia lecito se si stia sbagliando. Sei in una fascia d’età particolare dove i cambiamenti sono all’ordine del giorno alla ricerca di una identità sempre più chiara e definita. Crediamo. allo stesso tempo, che non esista una regola fissa in amore, purchè coesistano il rispetto, una progettualità comune, un prendersi cura dell’altro, il desiderio e l’impegno a mantenere la relazione. Ogni coppia supera diverse fasi e solo il sentimento riuscirà a tenere banco a questi cambiamenti.

Per questo forse, indipendentemente dall’età, il primo tassello da esplorare sei tu con i tuoi bisogni e desideri. Bisogna fare chiarezza su quello che provi rispetto questi ragazzi. Sicuramente c’è la sfida, la curiosità, il sentirsi pronta ad affrontare nuove avventure ma allo stesso tempo la paura di sentirsi rifiutati o usati. Questo, ad esempio, ti spinge a mettere alla prova l’altro con battute e aspettative che in qualche modo dovrebbero darti una certezza assoluta. Non sempre è facile interpretare tutto o avere delle risposte chiare soprattutto quando si è all’inizio di una conoscenza.

Con il primo ragazzo forse ti ha anticipato la paura e invece di capire veramente quali fossero le sue intenzioni hai messo le distanze rifiutandolo prima tu. Prenditi del tempo per conoscerli, per capire chi davvero può interessarti o essere più affine a te.

Le delusioni ci sono e ci saranno sempre in qualsiasi rapporto, ma non doppiamo scappare a priori, anticipare delle reazioni o metterci al posto dell’altro. Questa confusione che senti probabilmente è proprio frutta della paura e del bisogno di controllare e prevenire su tutti i fronti. Rispettare i propri tempi invece, può essere una risorsa; permette di non essere impulsivi ma di raccogliere più elementi di conoscenza. Questo magari permetterà anche all’altro di essere più spontaneo.

Speriamo di averti fornito qualche spunto di riflessione, torna a scriverci se hai altri dubbi.

Un caro saluto!