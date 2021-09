“Dobbiamo dirvi una cosa…”: i Ferragnez annunciano la loro serie tv

È iniziato tutto con una canzone e oggi sono una delle famiglie più stabili dello spettacolo. E anche tra le più amate dal pubblico. Fedez e Chiara Ferragni hanno saputo conquistare i fan raccontandosi sui social senza filtri. Ora quelle storie che riempiono gli account social di entrambi si trasformano in qualcosa di molto più grande. La coppia annuncia la sua prima serie tv. Arriverà a dicembre su Amazon Prime video “The Ferragnez”. Il rapper e l’imprenditrice digitale si lanciano nel mondo dei docu-reality, in quello che sarà un racconto Milano centrico, come mostra il teaser pubblicato oggi.

Cosa si vedrà nella serie

Il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità dei Ferragnez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima. Le puntate si articoleranno in un lasso temporale che va tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021. Nel racconto la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Grazie a uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa.

Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

“Io e la Ferry dobbiamo dirvi una cosa…Chiara non è incinta”. Scherzava Fedez stamattina prima di rivelare la notizia, che lo vede collaborare ancora una volta con l’azienda dopo “Celebrity Haunted” e “LOL: Chi ride è fuori”. Entusiasta e orgogliosa la Ferragni, che non rilascia più dettagli: “Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online. Sono sicura che vi piacerà”.

E non ha tutti i torti Chiara. Su Twitter #TheFerragnezLaSerie è diventato subito trending topic raccogliendo i messaggi di gioia degli utenti.