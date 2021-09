Scherzi a Parte, Giulia Salemi vittima di Pierpaolo Pretelli – VIDEO

Pierpaolo Pretelli è il “mandante” del divertente scherzo a Giulia Salemi messo messo in atto in diretta a Scherzi a Parte.

Complice il suo agente, la modella viene scelta come testimonial per un’innovativa sauna portatile, ignara di stare per cadere in una trappola.

Dopo un servizio fotografico di routine, Giulia si mette una tutina e si prepara a entrare nella sauna per provarla. Una volta dentro inizia il dramma.

Il macchinario si blocca, e lei resta incastrata senza riuscire a uscire. Dopo attimi di panico, viene lasciata lì dentro e trasportata su un furgoncino verso gli studi. Prima di rivelarle la verità, Giulia viene “depositata” per strada e lasciata da sola.

La vendetta di Pierpaolo dopo lo scherzo a Le Iene è riuscita!

PARTE 1

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da grandesorella (@grandesorella_)

PARTE 2