GF Vip Party, Tommaso Zorzi ospite della nuova puntata

Si rinnova l’appuntamento con lo special show dedicato al GF Vip. Torna questa sera alle 20.45 GF Vip Party, il pre-puntata in streaming su Mediaset Infinity condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Special guest di questo appuntamento sarà Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Gli altri ospiti attesi nella nuova puntata sono altre ex inquiline della casa: Carlotta Dell’Isola, Sonia Lorenzini e Matilde Brandi.

Non sono esclusi ospiti a sorpresa!

Come al solito, non mancheranno interviste, sfide, giochi e il commento di Giulia e Gaia della diretta del Grande Fratello Vip.