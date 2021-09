E’possibile una doppia ovulazione?…

Salve, vorrei sapere nel caso ci fosse una doppia ovulazione, se un ovulo viene fecondato e l’altro no si avrebbero lo stesso le mestruazioni?

Anonima, 18 anni

Cara Anonima,

l’ovulazione solitamente cade in un ciclo regolare di 28 giorni, all’incirca tra l’11° ed il 18° giorno del ciclo, per questo si parla di periodo fertile.

Ma bisogna ricordare che l’ovulazione può oscillare di mese in mese e può tardare o anticipare, essendo anche influenzata da fattori psicologici e dallo stile di vita. Considerando inoltre, che gli spermatozoi possono sopravvivere nell’utero fino a 72 ore, nessun giorno è davvero sicuro ecco perché è importante usare sempre un metodo contraccettivo.

Seppur raramente la donna può avere anche una doppia ovulazione, ma se un ovulo venisse fecondato si avrebbe un concepimento e non si avrebbero le mestruazioni.

L’ovulazione può essere accertata con un controllo ecografico.

Speriamo di aver chiarito i tuoi dubbi.

Un caro saluto!