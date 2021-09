Abbiamo cercato di farlo per la prima volta e ho un ritardo…

Salve,

scrivo perché avrei bisogno di un’informazione. Io e il mio ragazzo abbiamo cercato di fare l’amore per la prima volta, ma il suo pene non entrava. Così abbiamo provato senza preservativo, ma il risultato è stato comunque nullo. Lui non era bagnato e non ha avuto perdite, però ho un ritardo del ciclo. Premetto che io non ho un ciclo molto regolare, ho spesso dei ritardi e mi capita spesso che mi salta per qualche mese. Il problema è che adesso ho anche un bruciore allo stomaco e non so se sia dovuto a una ipotetica gravidanza (letto su internet) o alla forte ansia che questa situazione mi causa. Vorrei sapere pertanto quante siano le possibilità di una gravidanza, lui ha privato ad entrare, ma non entrava completamente, inoltre io non ho mai avuti rapporti prima di questo. Grazie in anticipo



Anonima

Cara Anonima,

comprendiamo la tua forte preoccupazione e i dubbi.

Può capitare che nel momento in cui si decide di fare l’amore per la prima volta non tutto vada come pensato e sognato, la prima volta è un momento importante, simbolicamente pregno di significato ed aspettative e quindi può capitare che vi sia un po’ di tensione e ansia che ostacolano il “lasciarsi andare”.

Non c’è da preoccuparsi, vuol dire che tu ed il tuo ragazzo dovrete “esercitarvi”, cercando di dare spazio alle emozioni positive di quel momento ed anche agli aspetti di divertimento, imparando a conoscervi e scoprirvi mettendo da parte l’ansia da prestazione.

Detto ciò, il ritardo di cui scrivi non sembrerebbe collegato a questo rapporto in cui non vi sarebbe stata una penetrazione completa né eiaculazione all’interno dei genitali femminili; piuttosto potrebbe essere collegato alla tua irregolarità del ciclo. Anche il bruciore potrebbe essere dovuto a svariate cause che non hanno a che fare con un’ipotetica gravidanza.

Prova a rasserenarti poiché l’ansia e lo stress possono incidere causando ulteriore ritardo.

Ti consigliamo di rivolgerti al tuo ginecologo per valutare l’utilizzo di un metodo contraccettivo che serva sia per regolarizzare il tuo ciclo che per farti vivere la sessualità in modo sereno e senza rischi.

Un caro saluto!