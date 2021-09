Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli diventa sangiovanni: il crossover che tutti aspettavano!

Nella prossima puntata di Tale e Quale Show avverrà un crossover che unirà i fandom più affiatati d’Italia. Quello dei Prelemi e quello di Amemici quando Pierpaolo Pretelli salirà sul palco per diventare sangiovanni.

Dopo l’esordio bomba con l’imitazione di Ricky Martin, il cantante tornerà con una nuova prova che lo vedrà impegnato nel compito di impersonare il vincitore della categoria canto di Amici 20.

Per l’occasione è anche pronto un hashtag ad hoc: #sangiovelli.

Nel frattempo, Pierpaolo si prepara per il grande giorno…

