Miriam Leone si sposa, tutti pazzi per l’abito di Dior: tutti i dettagli

Miriam Leone si è sposata nella barocca Scicli (in provincia di Ragusa) con il manager finanziario Paolo Carullo. Ad essere mozzafiato non è stata soltanto la location ma anche il suo abito da sposa in pizzo chantilly firmato Christian Dior, realizzato per lei nell’atelier a Parigi. Un look, anzi un’opera di artigianato, che ha incantato tutti!

Il capo è caratterizzato da un corpetto, che le cinge la vita, da cui parte una gonna lunga e non troppo ampia. Inoltre, l’abito presenta due texture, seta e ricami (che le avvolgono il petto e le braccia, quasi come fossero dei tatuaggi). Il motivo del ricamo presenta delle spighe di grano “bellissimo simbolo, lo sognavo e disegnavo nella mia testa fantasticando“, ha scritto l’attrice sui social (prossimamente al cinema con Stefano Accorsi in Marilyn ha gli occhi neri). Per non ‘togliere la scena’ al vestito la Leone ha optato per i capelli perfettamente raccolti in uno chignon basso.

In una sola parola: impeccabile! Look promosso a pienissimi voti.

MIRIAM LEONE SI SPOSA, LE FOTO DELL’ABITO DI DIOR

