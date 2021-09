Giulia Stabile: “Con sangiovanni rapporto tossico”

Qualche settimana fa sangiovanni esplodeva sui social per l’impatto sempre più preponderante del gossip. Un vero e proprio “incubo” come rimarca dalle pagine de Il Messagero. La stella di “Malibù” è stato più volte accusato, suo malgrado, di aver scalato le classifiche grazie alla “vetrina” della sua storia d’amore con Giulia Stabile. Affermazioni inaccettabili per chi “vive un sogno” come quello della musica.

Oggi è la ballerina a dire la sua e a parlare della relazione iniziata con il compagno di scuola durante Amici 20. In un’intervista esclusiva rilasciata a Whoopsee, la ragazza mette le cose in chiaro:

“Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social, per poterlo rendere più sano. Perché è un po’, come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata“.

