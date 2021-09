Oggi è l’ultimo giorno d’estate… astronomicamente parlando. Il 22 settembre, infatti, è equinozio d’autunno.

Ogni anno, quando il Sole attraversa l’equatore celeste, a marzo e a settembre, si verificano due momenti particolari: rispettivamente, l’equinozio di primavera e l’equinozio d’autunno.

Gli equinozi fin dall’antichità hanno rappresentato un momento “mistico”, oltre che scientifico, un “passaggio” celebrato nel mondo e legato alle tradizioni popolari.

Scopriamo insieme i fatti e le curiosità sull’equinozio d’autunno.

Perché l’equinozio d’autunno è il 22 settembre?

È conoscenza comune che il primo giorno di autunno sia sempre lo stesso.

In realtà la data può cambiare ogni anno.

La Terra impiega poco più di 365 giorni per completare una rivoluzione attorno al Sole.

Tuttavia, il calendario gregoriano arrotonda fino a 365 giorni e non tiene conto dell’extra di 0,256 giorni.

Quest’anno l’autunno inizia ufficialmente il 22 settembre alle 21:20 ora italiana.

Il prossimo anno, invece, sarà il 23 settembre.

Che cos’è l’equinozio?

In astronomia, l’equinozio (dal latino æquinoctium, ovvero “notte uguale”) rappresenta il momento in cui i raggi del Sole colpiscono la Terra perpendicolarmente. Accade due volte l’anno: marzo e settembre. Noi dell’emisfero boreale a settembre sperimentiamo l’equinozio di autunno, a marzo quello di primavera. Al contrario avviene nell’emisfero australe.

Gli equinozi si verificano nel momento in cui il Sole attraversa l’equatore celeste (la linea immaginaria nel cielo sopra l’equatore della Terra).

Questo accade in marzo e settembre di ogni anno.

L’asse terrestre è sempre inclinato di un angolo di circa 23,5 ° rispetto all’eclittica (il piano immaginario creato dal percorso della Terra intorno al Sole).

Tuttavia, l’orientamento di questa inclinazione cambia durante l’anno.

In qualsiasi altro giorno, l’orientamento dell’asse terrestre può trovarsi un po’ lontano o vicino il Sole, ma durante gli equinozi, i raggi solari colpiscono l’asse terrestre perpendicolarmente, come mostra l’illustrazione di seguito.

Anche se il giorno e la notte non sono esattamente uguali durante l’equinozio, ci sono giorni in cui il buio e luce sono entrambi molto vicino a 12 ore.

L’EQUINOZIO D’AUTUNNO TRA CULTURA E TRADIZIONE

L’equinozio d’autunno coincide con molti eventi culturali, osservanze religiose e tradizioni.

Antica Grecia

Nella mitologia greca, l’autunno è associato al ritorno della dea Persefone negli inferi per stare con il marito Ade.

Veniva ritenuto un buon momento per mettere in atto rituali per la protezione e la sicurezza, nonché riflettere sui successi o i fallimenti dei mesi precedenti.

Cina

In Cina il Mid-Autumn Festival, noto anche come Festa della Luna, si celebra nel periodo dell’equinozio di settembre, per festeggiare l’abbondanza del raccolto dell’estate.

Uno degli alimenti principali è il mooncake.

La torta lunare può essere ripiena di pasta di semi di loto o di sesamo, uovo di anatra, frutta secca e altre varianti.

Giappone

Higan, o Higan-e, in Giappone è una settimana di servizi che offrono i templi buddisti ai fedeli durante gli equinozi di settembre e marzo.

Higan significa “l’altra sponda” e si riferisce agli spiriti dei morti che raggiungono il Nirvana.

E’ un momento per ricordare i morti visitando, pulendo e decorando le loro tombe.

Entrambi gli equinozi sono feste nazionali fin dal periodo Meiji (1868-1912).

Celebrazioni pagane: Mabon

Nell’ equinozio d’autunno, molti pagani celebrano Mabon come uno degli otto Sabba (una festa basata sui cicli del Sole).

Mabon celebra il secondo raccolto e l’inizio della preparazione invernale.

E’ il tempo di rispettare il buio imminente mentre si ringrazia la luce solare.

Gran Bretagna

Stonehenge è il fulcro dei misteri legati al solstizio e all’equinozio.

Le pietre che lo compongono sono infatti allineate in corrispondenza dei punti in cui il Sole sorge in quei giorni.

Per questo, è stato ipotizzato che il sito fosse un antico osservatorio astronomico.