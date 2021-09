B3N e Bella Thorne duettano in una canzone: “Up in flames”

Innamorati, colleghi sul set e ora anche in una canzone. Benjamin Mascolo e Bella Thorne duettano in “Up in flames”, brano inedito che vedrà la luce il 24 settembre.

Dopo averli visti insieme nel video di “finché le stelle non brillano”, il cantante e musicista, ex membro del duo dei record Benji & Fede, e l’attrice, cantante e registra statunitense, danno voce a questo brano prodotto da Noah Conrad (producer per BTS, LANY, Niall Horan e Billie Eilish).

Il pezzo, già disponibile in presave, sarà la colonna sonora del film che li vede protagonisti “Time is up”, diretto da Elisa Amoruso, nelle sale il 25, 26, 27 ottobre distribuito da 01 Distribution.