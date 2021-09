Le Iene, Elodie e Giulia Salemi alla conduzione? Spuntano gli indizi

Chi prenderà il posto di Alessia Marcuzzi? Il 5 ottobre andrà in onda su Italia 1 la nuova edizione de Le Iene. In queste ore sui social del programma è apparsa una foto con 10 sagome di donne: “si alterneranno al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band il meglio delle ‘ragazze’ oggi in circolazione“, si legge sotto il post.

Tra le possibili conduttrici circolano i nomi di Elodie, Giulia Salemi (sono tantissimi i fan che la vorrebbero vedere in studio al timone dello show), Federica Pellegrini, Elisabetta Canalis e Aurora Ramazzotti (nella scorsa edizione del programma come ‘iena’).