Jo Squillo con il burqa, Signorini: “Ora toglilo, mi fai impressione”

Anche al Grande Fratello Vip tiene banco la questione afghana e la condizione delle donne, costrette nuovamente a sottostare alle restrizioni della Shaaria dopo la ritirata dell’esercito americano dal territorio e la presa di potere dei talebani. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, Jo Squillo ha indossato il niqab (anche se Signorini impropriamente lo definisce burqa, che invece copre anche gli occhi).

LEGGI QUI PER APPRONDIRE Perché il burqa è un simbolo talebano

“Anche in un momento di leggerezza non possiamo dimenticare e creare atti di solidarietà per le sorelle di Kabul”. Gesto apprezzato dagli altri concorrenti e dal conduttore Alfonso Signori che però poi aggiunge: “Ora però toglilo, perché mi fai una certa impressione…”.