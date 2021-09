Daniel Craig: “Una 007 donna? No, deve essere un uomo”

Dopo mesi di blocco a causa della pandemia, il prossimo 30 settembre arriva in sala ‘No Time To Die’. Nell’ultimo film della saga dedicata a James Bond Daniel Craig torna nei panni dell’agente segreto più amato del mondo.

Dopo l’annuncio dell’addio, lo scorso gennaio, da parte di Craig non smettono di circolare i nomi di chi potrebbe sostituirlo: da Idris Elba a Tom Hardy fino a Tom Hiddleston. Tra le ipotesi anche quella di introdurre una 007 donna. Ma a Craig questa idea non piace.

“James Bond può essere di qualsiasi etnia, ma deve essere maschio. Secondo me dovrebbero esserci parti migliori per le donne. Perché una donna dovrebbe interpretare Bond quando dovrebbero esserci ruoli altrettanto buoni e di prestigio ma al femminile?”, ha dichiarato la star.

NO TIME TO DIE, IL TRAILER