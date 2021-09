L’entusiasmo per l’arrivo del reboot And Just Like That (attualmente in produzione) è stato spezzato da una di quelle notizie che i fan di una serie non vorrebbero mai leggere, ovvero la morte di uno degli interpreti. Addio a Willie Garson, l’amato Stanford Blatch di Sex and City e nei suoi sequel cinematografici. L’attore, morto all’età di 57 anni per cause non ancora svelate, interpretava il migliore amico di Carrie Bradshaw. Lei non avrebbe potuto avere un ‘partner in crime’ migliore di lui.

A dare il triste annuncio è stato il figlio Nathen su Instagram: “Ti voglio tanto bene papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia potuto condividere tutte le tue avventure con me e che tu abbia potuto realizzare tante cose. Sono così orgoglioso di te. Ti vorrò sempre bene, ma penso che sia ora che tu vada in un’avventura tutta tua. Sarai sempre con me. Ti amo più di quanto tu possa mai immaginare. Sei la persona più forte, divertente e intelligente che io abbia mai conosciuto. Sono felice che tu abbia condiviso il tuo amore con me. Non lo dimenticherò e non lo perderò mai“.