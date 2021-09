Il quarto album di Ultimo sta per arrivare: il titolo lo aveva spoilerato mesi fa

La pausa musicale di Ultimo finisce il 22 ottobre. Segnate questa data nei vostri calendari perché il cantautore l’ha oggi annunciata come giorno di uscita del suo quarto disco di inediti. Si intitola “Solo” e vede in copertina un primo piano dell’artista alle prese con una mano che cerca di strangolarlo. Non ci sono ulteriori dettagli per un progetto al quale Ultimo ha lavorato costantemente nell’ultimo anno e mezzo.

Di più non si sa, tranne qualcosa che – nei mesi scorsi – lo stesso 25enne aveva rivelato a mezzo social: “Sto lavorando al mio nuovo disco puramente per un’esigenza personale. Lo sto facendo perché ho bisogno di farvi sentire come ho vissuto in questi anni. Perché ho scavato dentro me in questo periodo assurdo, dove tutti noi ci siamo sentiti più soli“. In questa frase l’indizio sul titolo che nessuno avrebbe mai potuto cogliere. A livello testuale, come spiegava lui stesso, Ultimo si è messo a nudo realizzando così un album fortemente introspettivo che esce come primo progetto dell’etichetta Ultimo Records.

“Solo” è disponibile in preorder nelle versioni CD e doppio LP bianco (anche in edizione limitata autografata in esclusiva su Amazon), oltre alle speciali versioni box doppio LP Deluxe e box CD Deluxe, contenenti anche 17 tavole illustrate.