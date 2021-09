Sara Scaperrotta si è laureata: sui social le foto con baby Zaniolo

Raggiante e soddisfatta. Appare così Sara Scaperrotta sul suo profilo instagram dove ha pubblicato foto e storie della sua laurea. Ospite d’eccezione il piccolo Tommaso, il figlio nato a luglio dalla sua relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo. Tante le congratulazioni arrivate sul profilo della ragazza che in un post ha scritto: “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”.

Nicolò Zaniolo chiude ai social

Ma se da una parte Sara festeggia il nuovo traguardo, dall’altra il padre di suo figlio Nicolò Zaniolo decide di sparire dai social. Complici a quanto pare, le recenti critiche ottenute sul campo di gioco. Il centrocampista della Roma infatti, è fermo a quota zero gol dall’inizio del campionato e la chiusura del profilo instagram, sembra una tattica (già adottata in passato) per ritrovare la concentrazione nella vita reale.

Sara e Nicolò si sono lasciati prima della nascita del loro bambino e nonostante i tentativi della Scaperrotta di coinvolgerlo, il calciatore ha deciso di non tornare sui suoi passi, spiegando però: “Mi assumerò da padre ogni responsabilità”.