Amici 21, Alessandra Celentano dà un ultimatum a Mirko: “Mi sembri un ragno”

La classe provvisoria di Amici 21 si è formata e i ragazzi stanno prendendo confidenza con il loro futuro all’interno della scuola. Primo passo conoscere i professori che li seguiranno nel percorso di formazione.

Come Mirko, che ha avuto il suo primo approccio con la maestra Alessandra Celentano.

Come sarà andata?

Già la partenza non è stata delle migliori. Mirko ha ricevuto una lettera dalla maestra, il cui contenuto lo ha molto destabilizzato…

“Ho deciso di una opportunità di vita diversa per un mese nella totale consapevolezza che tu non hai i requisiti necessari per essere un vero ballerino”.

La maestra spiega anche che dal suo punto di vista, se fosse un animale sarebbe un ragno.

“Se dovessi paragonare un ballerino ad un animale penserei ad un cigno. Se dovessi paragonare te come ballerino, l’animale che mi viene in mente è un ragno”.

Mirko ha ricevuto una lettera da parte della maestra Alessandra Celentano! #AMICI21 pic.twitter.com/dJAxAfQo2t — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 22, 2021

Anche l’incontro di persona tra Mirko e Alessandra Celentano non è andato nel migliore dei modi…

Riuscirà Mirko a far ricredere la maestra?