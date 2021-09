Salve esperti,

ho una domanda forse un pò banale ma la mia vergogna non mi permette di chiedere ad altri se non ha voi in modo anonimo. Qualche giorno fa ho avuto il ciclo ero a casa con il mio ragazzo e lui voleva farlo ma io gli ho detto di no proprio perchè avevo il ciclo. Lui diceva che non gli interessava e che non era un problema ma io mi sono fatta prendere da mille paranoie prima di tutto il fatto di sporcarci o sporcare qualcosa. poi mi chiedo se ci sono controindicazioni?

Anonima 17, anni

Cara Anonima,

hai fatto benissimo a scriverci e non c’è nulla di banale nella tua domanda. E’ legittimo avere dei dubbi e delle perplessità ed è anche legittimo chiedere per avere risposte ai dubbi. Prima di tutto non ci sono controindicazioni nell’avere un rapporto durante il ciclo, anzi sembra che aiuti a migliore i dolori mestruali. Tieni presente che le contrazioni uterine che si verificano durante l’orgasmo provocano la liberazione di endorfine, neurotrasmettitori dotati di elevato potere analgesico. E’ importante però avere la giusta intimità con il proprio partner, nel tuo caso come ci dici, il tuo ragazzo non aveva alcun riservo nell’avere un rapporto. Il punto è che anche tu devi sentirti libera e spontanea di decidere. Per quanto riguarda la possibilità di sporcarsi, in effetti potrebbe accadere, soprattutto quando ci si trova in peno flusso mestruale. Ma niente paura possono essere utilizzati dei rimedi, come ad esempio mettere degli asciugamani, meglio se scuri, o dei teli protettivi. Tenete inoltre a portata di mano dei fazzoletti per potersi tamponare. In ultimo ma non meno importante, utilizzate sempre un metodo contraccettivo. Purtroppo esistono dei falsi miti che affermano l’impossibilità di avere una gravidanza durante il ciclo, ma non è così. Questo perchè l’ovulazione può avvenire in anticipo o in ritardo e in alcuni mesi potrebbe addirittura verificarsi una doppia ovulazione per cui i giorni fertili sono anche di più.

Sperando di aver chiarito i tuoi dubbi ti invitiamo a scriverci nuovamente per qualsiasi perplessità.

Un caro saluto!