Il ritorno in chiave hip hop di Coez: fuori il nuovo singolo

Qualche giorno fa Coez aveva anticipato l’arrivo di un nuovo pezzo. Il brano, dal titolo “Wu-Tang” (Carosello Records), arriva oggi su tutte le piattaforme segnando il ritorno del cantautore a due anni da “È sempre bello”.

Il titolo è un riferimento al “Wu-Tang Clan”, il supergruppo culto americano e collettivo newyorkese che negli Anni 90 ha cambiato per sempre il mondo dell’hip-hop, nel segno dell’indipendenza creativa degli artisti ed elevando il concetto di crew a comunione collettiva.

Se con “È sempre bello”, ultimo progetto discografico del cantautore risalente a marzo 2019, Coez si era reso portavoce della sua generazione e simbolo del nuovo cantautorato italiano, ora Il culto per la musica underground riaffiora nell’inedito “Wu-Tang”, brano con cui dimostra il proprio attaccamento alla cultura hip hop, tanto rap nelle citazioni quanto rock nelle intenzioni.

“Ho sempre amato i gruppi che potevano passare da canzoni introspettive a pezzi da un impatto più violento senza mai perdere di credibilità- spiega Coez- forse questo pezzo in particolare prende ispirazione da Song 2 dei Blur dove Damon Albarn sul ritornello cantava ‘when i feel heavy metal’. Ho pensato di tradurre tutto in un linguaggio più simile al mio mondo di appartenenza, e io quando ascolto il Wu-Tang vado fuori di testa”.

A livello musicale “è partito tutto da un giro di basso che mi ha mandato Ford78, uno dei miei produttori storici, poi la produzione è stata terminata da Sine, altro mio collaboratore di lunga data. È molto significativo per me uscire dopo tanto tempo con una traccia fatta a sei mani con loro, che ci sono da sempre”.

Nei giorni scorsi COEZ ha rilasciato personalmente alcuni spoiler del brano in DM ad alcuni fan in base ai commenti che ricevuti, e oggi “Wu-tang” e rappresentava il consolidamento della passione nata quando ancora tredicenne ascoltò per la prima volta una cassetta di Tupac.