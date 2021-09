VIDEO| Ecco i giovani coraggiosi che vogliono riprendersi Roma

Quali sono le proposte, le idee e le soluzioni dei giovani che si candidano in politica? C’è una nuova generazione che vuole riprendersi voce e spazi nella capitale. Abbiamo incontrato quattro di loro, ognuno appartenente ad un diverso schieramento, per conoscere da vicino priorità, obiettivi e visioni.

L’INTERVISTA A SIMONE LEONI

Ventunenne, studente in giurisprudenza, Simone Leoni si candida all’assemblea capitolina con Forza Italia per Michetti Sindaco. Ai microfoni di Dire Giovani ha raccontato perché si candida, qual è la sua storia in città e quali sono le sue tre priorità per Roma.

“Una città che non sa tenere i suoi giovani e non sa attrarne di nuovi non ha futuro” dice Simone Leoni.

“I giovani – prosegue il candidato – devono prendersi i propri spazi con le loro forze. Non dobbiamo aspettare chi ci regala opportunità: dobbiamo crearle da soli non in quanto giovani ma in quanto bravi”.