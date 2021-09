Tg Diregiovani – Edizione del 23 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– CONTE AGLI ARTISTI ITALIANI: “DOBBIAMO RIPARTIRE TUTTI INSIEME”

Dimenticati e raggirati. Si sentono così gli artisti italiani all’indomani dei comizi in piazza tenuti da Giuseppe Conte. Eventi che hanno catalizzato la presenza di numerosi gruppi di persone. Da Fedez a Mahmood passando per Calcutta, sono stati in molti a protestare sui social per queste restrizioni che favoriscono nettamente i comizi politici a discapito delle manifestazioni artistiche. A rispondere alle polemiche è stato direttamente il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che, schierandosi dalla parte degli artisti, ha dato loro il pieno supporto, spiegando di aver denunciato lui stesso negli ultimi giorni questa situazione di disuguaglianza. Conte ha inoltre spiegato che, per sostenere pienamente i lavoratori del settore e “ripartire tutti insieme la capienza dei locali andrebbe riportata al 100%”;

– FRIDAYS FOR FUTURE: IL 24 SETTEMBRE SI SCENDE DI NUOVO IN PIAZZA PER IL CLIMA

I Fridays for Future tornano nelle piazze di tutto il mondo per lo sciopero globale del clima. In Italia saranno circa 70 le città aderenti, tra queste: Roma, Milano, Torino, Palermo. A spiegare le motivazioni dei prossimi scioperi sono stati gli stessi organizzatori attraverso una nota: “Nel mezzo delle crisi sanitaria, socio politica ed economica in cui ci troviamo, gli attivisti per il clima continuano a parlare dell’importanza di lottare per ogni frazione di grado e di affrontare l’ingiustizia climatica in cui viviamo”, hanno scritto. L’evento di domani anticipa gli appuntamenti dei prossimi giorni: dal 28 al 30 settembre infatti, si terrà anche l’’Eco social forum’ (parallelamente allo Youth4Climate). Poi a Milano sarà la volta dello ‘Student strike’ (1 ottobre) e della ‘Global march for climate justice’ (il 2 ottobre);

– DA ELODIE A MADAME: ECCO CHI SONO LE DIECI CONDUTTRICI DE LE IENE

Attraverso un’esclusiva al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, sono stati svelati i nomi dei dieci volti femminili che affiancheranno Nicola Savino alla conduzione de Le Iene. Certa l’assenza di Giulia Salemi, dal 5 ottobre su Italia 1 si alterneranno: Elodie, Madame, Paola Egonu, Federica Pellegrini, Michela Giraud, Elisabetta Canalis, Ornella Vanoni e ancora, Elena Santarelli, Rocio Munoz Morales e Francesca Fagnani;

– ULTIMO, IL 22 OTTOBRE ARRIVA L’ALBUM ‘SOLO’

La pausa musicale di Ultimo terminerà il 22 ottobre. E’ in questa data infatti che uscirà ‘Solo’, il nuovo album del cantautore romano, progetto al quale l’interprete di ‘Rondini al guinzaglio’ ha lavorato costantemente nell’ultimo anno e mezzo. Come spiegato da Ultimo, a livello testuale l’artista si è messo a nudo realizzando un disco fortemente introspettivo che detiene il titolo di primo lavoro dell’etichetta Ultimo Records. ‘Solo’+ è disponibile in preorder nelle versioni CD e doppio LP bianco, oltre alle speciali versioni box doppio LP Deluxe e box CD Deluxe, contenenti anche 17 tavole illustrate;

– ESCE OGGI IL NUOVO INEDITO DI COEZ ‘WU-TANG’

A due anni da ‘È sempre bello’, album la cui title track è stata certificata con cinque dischi di platino, è uscito oggi per Carosello records il nuovo singolo di Coez ‘Wu-Tang’. Il titolo è un riferimento al ‘Wu-Tang Clan’, il supergruppo culto americano e collettivo newyorkese che negli anni ’90 ha cambiato per sempre il mondo dell’hip-hop, nel segno dell’indipendenza creativa degli artisti ed elevando il concetto di crew a comunione collettiva. Il nuovo singolo, per l’artista, rappresenta non solo un rientro sulla scena, ma anche il suo ritorno alle origini musicali avvenute nell’ambiente urban di Roma e dedito al freestyle e all’hip-hop.