GF Vip 6, le Pincess contro Soleil: “Fuori la odiano tutti”

Iniziano le prime dinamiche e le prime strategie al Grande Fratello Vip 6. A smuovere le acque dopo una settimana un po’ fiacca è ancora Soleil Sorge. Anche se a sua insaputa.

L’influencer ha avuto qualche dissapore con Jessica Selassiè, una delle tre Princess.

Tutto è nato dopo una discussione sulle regole della casa durante l’ora di pranzo. Soleil e Jessica hanno avuto un breve scambio, che sembrava finire lì.

Tuttavia, l’insofferenza per le abitudini diverse sembra aver colpito la Princess, che ha manifestato il suo malcontento ad alcuni coinquilini, per poi confidarsi con la sorella Clarissa.

Nel corso della chiacchierata, in alcune parti in inglese, le due sorelle si sono confrontate sulla posizione di Soleil all’interno e all’esterno della casa.

Clarissa: “Non metterti contro Soleil, è più forte di noi nel gioco”.

Jessica: “No, fuori la odiano tutti”

Clarissa “Ci butterà fuori. Le persone qui, come Manila, fanno le amicone con lei, fallo pure tu, lo so che sei testarda”.

…

Jessica: “La odiano di più a lei, sui social un botto”

Clarissa: “Però devi aspettare che sia lei a dimostrarsi per ciò che è”

Jessica: “Lei già l’ha fatto, con Gianmaria”.



Adesso è iniziato davvero il Grande Fratello!