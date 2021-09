A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (24 settembre)

Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. Dai nuovi brani di Elodie, Fedez e sangiovanni all’album di debutto di Tropico.

I singoli

È il momento di far sentire nuova musica per Elodie. La cantante pubblica ‘Vertigini’, nuovo inedito scritto da un team stellare capitanato da Elisa Toffoli. Collaborano nel testo Davide Petrella, Federica Abbate e Dario ‘Dardust’ Faini, che ne ha curato anche la produzione. È una squadra di amici quella messa in piedi dall’artista romana, su sua stessa ammissione, alla ricerca di “una musica che racconti la mia visione attuale della vita e dei sentimenti”. Ballad moderna, ’Vertigine’ anticipa il nuovo album di Elodie, in uscita nei prossimi mesi.

Rocco Hunt rinnova la collaborazione con i Boomdabash e lancia il “Fantastica”, il nuovo singolo già disponibile in presave. Il rapper ha scritto il brano con Federica Abbate. Alla produzione, invece, Zef.

“Raggi gamma” è il nuovo singolo di sangiovanni. Il pezzo arriva dopo il successo delle hit “Lady” e “Malibù” e la pubblicazione del primo Ep dell’artista. Lavori che hanno portato una pioggia di dischi di platino all’ex Amici.

Qualche settimana fa Fedez regalava alla sua Chiara Ferragni una canzone. Un dono diverso dal solito per festeggiare il terzo anniversario di matrimonio. Le immagini del rapper e della consorte sul lago di Como hanno presto fatto il giro del web, emozionando i fan della coppia. Ora quel brano arriva sulle piattaforme. È disponibile da stanotte ‘Meglio del cinema’, inedito che segue il successo di ‘Mille’, hit in collaborazione con Orietta Berti e Achille Lauro.

“Mi Sento Bene” è il nuovo singolo di Random, scritto dallo stesso cantautore con Raige e prodotto da Zenit. L’artista torna con brano in cui riflette su tutti quei piccoli ma importanti istanti che sono in grado di fare stare, per l’appunto, “bene”. “Mi Sento Bene”, un pezzo dal ritmo incalzante, è una vera esplosione di gioia in cui Random invita l’ascoltatore a riscoprire tutti quei tasselli che possono costruire la felicità.

Merk & Kremont e Tim North pubblicano “U&U” (Island Records). Unsingolo dal ritmo coinvolgente, caratterizzato da un’anima fortemente clubbing. Sul sofisticato tappeto sonoro curato da Merk & Kremont, contraddistinto da bassi potenti e da sonorità pop che rendono il pezzo dinamico e contemporaneo, si stendono le parole del canadese, che con la sua voce piena e potente dona ancor più internazionalità al pezzo.

“Luna nera” è il nuovo singolo di Dani Faiv. Prodotta da Strage, la canzone si allontana dall’hardcore del brano precedente “Anno Zero”, attingendo da un diverso tappeto sonoro. Con un flow fluido e scorrevole, il rapper dimostra ancora una volta le sue grandi abilità da rapper, firmando un testo ricco di citazioni, analogie e riferimenti alla società contemporanea.

Si intitola “Ci sarò” il nuovo singolo di Alfa. Al momento disponibile in una piccola anteprima sui canali social dell’artista, il brano è una dedica alle persone che ci sono sempre state e alle quali promette di esserci in futuro.

“My Universe” è il nuovo singolo dei Coldplay. Seconda anticipazione del disco in uscita il 15 ottobre, “Coloratura”, il brano vede la partecipazione dei BTS.

“Evelyn” (Epic Records Italy/Sony Music Italy) è il singolo d’esordio del duo Lacray, un brano – prodotto da Michele Canova – fatto di emozioni e sensazioni contrastanti, ispirato alla protagonista di un racconto di James Joyce. I Lacray nascono durante il lockdown, complici amicizie di lunga data e il bisogno di riempire di musica le giornate vuote nel mezzo di una pandemia globale. Il progetto parte come un esperimento, una grande jam di scrittura tra amici e dopo un anno arriva la firma con Sony Music/Epic. Le loro canzoni si portano dentro la noia della provincia, di un posto dove non c’è nulla, dove il McDonald’s più vicino è a più di un’ora di macchina e dove l’inerzia di una vita monotona fa più danni di una scelta sbagliata.

“Alaska” (Canova Rec/Polydor/Universal Music Italia) è il nuovo singolo di Lysa. Dedicato al nonno della cantautrice, il brano rappresenta un sogno, il desiderio dell’artista di passare anche solo un po’ di tempo con lui, facendo tutto ciò che amava di più. “Per me questo è il pezzo più importante che ho scritto- dice Lysa- lo dedico a mio nonno polacco Janusz che mi ha fatto iniziare a cantare, la sua voce era unica. Ricordo quando cantava a squarciagola i suoi pezzi preferiti o quando origliava me cantare dentro un bagno. Grazie a lui mi sono iscritta a canto e ora posso dedicargli un pezzo intero. Ho scelto questo titolo perché sono sicura che è un posto che avrebbe voluto visitare volentieri. Nel brano ci sono alcuni ricordi insieme, come la musica dance, i baffi e il freddo e penso a quanto sarebbe bello poter vivere un giorno ancora con lui”.

Dopo “Pensa a te”, Deddy anticipa l’uscita del disco “Il cielo contromano su Giove” con un nuovo singolo. “Giove”, questo il titolo, è stato scritto da Alessandro La Cava e Yuri Salihi con la produzione di Francesco “Katoo” Catitti. “Passo tanto tempo a guardare lassù– racconta Deddy- e forse Giove è solo un’ode all’amore che è questa combinazione perfetta di satelliti tra il sapere di stare bene con se stessi, accettarsi e avere un’altra persona che è con te in ogni imperfezione, anche quando è stanca, anche nel difetto”.

Innamorati, colleghi sul set e ora anche in una canzone. Benjamin Mascolo e Bella Thorne duettano in “Up in flames”. Il pezzo è la colonna sonora del film che li vede protagonisti “Time is up”, diretto da Elisa Amoruso, nelle sale il 25, 26, 27 ottobre distribuito da 01 Distribution.

I dischi

Se siete tra quelli che amano leggere i credits delle canzoni sulle piattaforme o nei dischi il nome di Davide Petrella non vi suonerà sconosciuto. Lo abbiamo imparato a conoscere come autore di Elisa, Cesare Cremonini, Elodie, Emma Marrone, Fedez, J-Ax, Gianna Nannini, The Kolors e non solo. Il 36enne di Napoli ora si lancia in una nuova avventura: ovvero quella del progetto Tropico e lo fa con un disco dal titolo “Non c’è amore a Napoli”. arriva dopo due anni di lavoro, il singolo omonimo e “Carlito’s Way”. Quattordici le tracce in tutto e non poche collaborazioni: quelle con Calcutta, Coez, Franco126 ed Elisa. Leggi di più QUI.

Alla vigilia dei 40 anni dall’uscita de ‘La Voce del Padrone’ di Franco Battiato, Garrincha Dischi pubblica la sua personalissima versione del capolavoro del cantautore. Un vero e proprio omaggio firmato dal collettivo Garrincha Star All-Stars con che arriva con il titolo ‘La Vibe del Padrone’. Protagonisti una nutrita schiera di artisti della storica etichetta bolognese, che il prossimo anno compirà 15 anni di attività. Un album corale che rappresenta un primo step di avvicinamento ai festeggiamenti previsti nella primavera 2022 e per farlo chiama alle arti Lo Stato Sociale, España Circo Este, The Bluebeaters, Keaton, COSTA!, lili, oltre a Gregorio Sanchez, Cimini e Jacopo ET. Una big band pronta a riproporre i brani che hanno reso ‘La Voce del Padrone’ una pietra miliare della storia cantautorale italiana. Nella tracklist brani come ‘Bandiera bianca’ o ‘Cuccurucucù’ e ‘Centro di gravità permanente’, tutti riarrangiati per lo più in levare o comunque in stile afro e sudamericano.

Il 2021 è decisamente l’anno di Rkomi e del suo terzo lavoro ‘Taxi Driver’, sulle piattaforme dallo scorso aprile. Doppio disco di platino con oltre 260 milioni di stream, il progetto si rinnova con una veste sonora totalmente diversa: quella di Mtv Unplugged, ovvero in versione acustica. In onda in tutto il mondo dal 1989, il format ha accolto sul suo palco nomi del calibro di Nirvana, Alanis Morrissette, Lenny Kravitz, Oasis, Pearl Jam, R.E.M., Lauryn Hill, Alicia Keys e Jay-Z. Nel nostro Paese, finora, gli artisti selezionati per partecipare sono stati Giorgia e Alex Britti. Questo fa di Rkomi il terzo artista italiano in assoluto a partecipare al progetto. Il risultato è l’album ‘Taxi Driver: MTV Unplugged’.