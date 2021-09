Il feat tra Coldplay e BTS è fuori: ecco il lyric video di “My Universe”

Dopo aver fatto ballare tutti con “Higher Power” e stupito con il brano di 10 min “Coloratura”, i Coldplay tornano con il terzo estratto dal loro prossimo disco, “Music of the Spheres”, in uscita il 15 ottobre. È su tutte le piattaforme “My Universe”, il brano che il gruppo ha registrato con i BTS e che si muove tra inglese e coreano. Alla produzione l’hitmaker Max Martin.

“Music of the Spheres”: il trailer

Dodici le tracce che i Coldplay hanno creato per “Music of the Spheres”, progetto che ha visto la band di Chris Martin sperimentare, giocare con i suoni e con le immagini. Un piccolo assaggio il gruppo l’ha dato con l’album trailer in cui è possibile ascoltare alcuni sneak peak dei pezzi.