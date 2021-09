I Melancholia parlano del loro ultimo singolo a Diregiovani: “Ecco la nostra Medicine”

Dopo il debutto alla scorsa edizione di X Factor e i live in giro per l’Italia, i Melancholia ripartono con nuova musica: il gruppo è tornato su tutte le piattaforme e su YouTube con “Medicine”. Del brano e della clip i ragazzi ci hanno parlato in un videomessaggio esclusivo. Eccolo di seguito.

Il testo del brano, evocativo e dalle tinte forti, è in contrasto con l’energica voce di Benedetta, la frontgirl del gruppo, dalla potente e instancabile personalità, che trasmette nel ritornello la necessità di una medicina e di una tregua a questa loro incessante energia: “be be be / be my medicine / I know that I could break down / but I can sleep now”.

Il video ufficiale

Bio del gruppo

I Melancholia sono Benedetta, Fabio e Filippo, partiti da Foligno verso strade musicali cupe ed emozionali, dove si incontrano rock, urban, elettronica e dark. Dal 2016 collaborano con Diego Radicati di Urban Records, che si prende cura degli arrangiamenti dei brani, dando inizio ad una partnership creativa di grande spessore e complicità.

Nel 2018 sono i vincitori mondiali di Emergenza Festival, conquistando il primo posto su oltre 1700 partecipanti.

Nel 2020 partecipano ad X-Factor sotto la guida di Manuel Agnelli, distinguendosi di puntata in puntata per la loro poliedricità, esaltata dalle varie sfumature della grande musica internazionale.

L’esperienza televisiva è solo l’ultimo passo di un percorso che li porta alla pubblicazione nel dicembre 2020 del primo EP What Are You Afraid Of?, che a oggi conta oltre sette milioni di stream su Spotify. Nelle settimane successive all’uscita la band è ospite in trasmissioni televisive come Propaganda Live e Casa Sanremo.

Nel 2021 entrano nel roster di RADAR concerti grazie alle loro potentissime performance live, trascinate dal talento esplosivo di Benedetta.