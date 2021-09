Sul web Pretelli stravince a Tale e Quale Show: tutti pazzi per il ‘suo’ sangiovanni

È lui o non è lui? Certo che non è lui…ripeteva il mitico Ezio Greggio ai tempi d’oro della conduzione di Striscia La Notizia. Due campioni del web, amatissimi dal rispettivo pubblico, che sintetizzati in un unico corpo generano un mix da urlo per le ammiratrici. Pierpaolo Pretelli nei panni di sangiovanni manta in tilt il trend #taleequaleshow, il programma su Rai uno condotto da Carlo Conti in cui l’ex gieffino si è esibito interpretando il cantante vera rivelazione dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Una fusione esplosiva. Un po’ come Goku e Vegeta nel celebre cartone animato Dragon Ball.

GUARDA QUI L’ESIBIZIONE

Pierpaolo Pretelli in versione sangiovanni a Tale e Quale Show: l’esibizione

Ecco le reazioni del web alla performance di Pretelli, tra i complimenti e qualche sfottò ironico.

non era affatto facile ma pierpaolo è stato bravissimo♥️ #taleequaleshow #prelemi pic.twitter.com/AcNKuOmnHW — 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘦𝘴𝘴 𝘢𝘵 𝘸𝘰𝘳𝘬 (@cmqfranci) September 24, 2021

a me più che Sangiovanni, Pierpaolo stasera sembra assomigliare a Lord Farquaad #taleequaleshow pic.twitter.com/owQZoSoYhy — Giulia (@giulismoroni) September 24, 2021