Tragedia nel motociclismo, pilota 15enne muore in pista

Una terribile tragedia nel mondo del motociclismo. Il pilota di SuperSport300 Dean Berta Vinales è morto in incidente in pista. Aveva solo 15 anni.

Il giovane atleta è scivolato all’undicesimo giro, terzultimo della gara in corso sul circuito di Jerez, in Spagna. Nell’impatto sono stati coinvolti anche altri tre piloti. Il programma di corse è stato cancellato – inclusa gara 1 del Mondiale di Superbike. Il più grave è subito apparto Vinales: a nulla sono serviti i soccorsi immediati sul posto e la disperata corsa in ambulanza. La decisione è stata presa dagli organizzatori dopo che il giovane è caduto ed è stato investito da altri piloti in prossimità della curva 1.

IL CUGINO DEL PILOTA DI MOTOGP

Dean Berta Vinales correva per il Vinales Racing Team, la formazione di proprietà del papà di Maverick Vinales, pilota ufficiale Aprilia in MotoGP, di cui era cugino.