Sono terrorizzata dalla possibilità di rimanere incinta. Sono esagerata?

Sono terrorizzata dalla possibilità di rimanere incinta per cui nonostante la pillola anticoncezionale usiamo sempre il preservativo con il mio ragazzo. Mi sento bloccata e lui se ne accorge. Sono esagerata?

Miriam, 19 anni

Cara Miriam,

vivere la sessualità senza il desiderio di una gravidanza, è totalmente legittimo, difatti scrivi di aver già intrapreso un piano anticoncezionale, immaginiamo concordato con il tuo ginecologo. Il contraccettivo orale è sicuro al 99,9% e permette di avere rapporti non protetti. Ci sono casi eccezionali in cui è raccomandato l’utilizzo del preservativo, qualora si verifichino condizioni particolari per cui è in dubbio l’efficacia del principio della pillola stessa (scariche di diarrea a ridosso dell’assunzione, irregolarità nell’assunzione, protezione da malattie sessualmente trasmissibili, etc.).

Al di là delle indicazioni oggettive c’è poi l’esperienza che si fa e le emozioni connesse.

Racconti di sentirti bloccata rispetto alla sessualità, potrebbe essere utile chiedersi cosa in particolare ti preoccupa, cosa non ti permette di “muoverti” rispetto al “blocco”.

E’ solo la paura della gravidanza oppure non ti senti pronta? Magari hai dei dubbi rispetto alla coppia? Pensi di non poterti completamente fidare? Hai vissuto esperienze pregresse che spingono a doverti utilizzare una maggiore protezione?…

Dopo una riflessione tua personale potrebbe essere auspicabile parlarne con il tuo ragazzo, per condividere anche le emozioni legate all’intimità, i timori, le paure.

Le nostre sensazioni non sono esagerate, bisogna leggerle ed entrarci dentro per comprenderle senza giudizio.

Speriamo di esserti stati d’aiuto

Un caro saluto!