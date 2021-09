Deddy vs Pettinelli ad Amici 21: “Sono ancora stonato?”

È stato un vero e proprio ritorno a casa quello di Deddy ad Amici. Il cantautore è tornato nel programma di Maria De Filippi in apertura del secondo pomeridiano dell’edizione 2021. Un anno dopo la sua avventura come allievo, il ragazzo di Settimo Torinese è salito sul palco per presentare il suo ultimo singolo, “Giove”. Il brano anticipa il repack del disco che uscirà l’8 ottobre, “Il cielo contromano su Giove”.

L’esibizione manda in visibilio lo studio e anche gli ex professori. Scherzando, però, Deddy si rivolge ad Anna Pettinelli, rivangando le discussioni avute nella scuola chiede: “Sono migliorato un po’ o stono ancora?”. La risposta non può che essere soddisfacente: “Ti ho seguito con affetto e devo dire che sei cresciuto molto, non hai stonato”.

L’esibizione ↓

Tutto merito dello studio, della costanza e di Maria De Filippi. È lo stesso Deddy a dirlo dalle pagine di Chi. “I ‘ca∗∗∗∗∗∗ni’ che mi ha fatto durante il programma, mi sono serviti enormemente. Mi ha dimostrato con i fatti che è proprio la costanza il fattore più importante di tutti per raggiungere i propri obiettivi e crescere”. Una lezione che Deddy non scorderà mai.