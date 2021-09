GF Vip 6, Franco Bortuzzo ‘boccia’ Lulù: “Non è il tipo di Manuel”

Prosegue tra alti e bassi la liaison tra Manuel e Lulù al Grande Fratello Vip 6. Se la notte si lasciano andare a coccole e tenerezze, durante la giornata sembrano più distaccati.

E mentre il web punta il dito contro la Princess per aver reso pubblici alcuni fatti intimi del nuotatore (VIDEO in basso), c’è chi lo conosce bene, e afferma che la storia tra i due non ha grandi possibilità.

A parlare è Franco Bortuzzo, padre di Manuel, che in un’intervista a Radio Radio ha espresso titubanza sull’interesse del figlio per Lulù.

“In quelle circostanze si creano altri equilibri e altre sensazioni. Per adesso la vedo una bella amicizia, ma non credo in un colpo di fulmine. Se è il tipo di mio figlio? Credo di no perché a differenza delle sue ex, che rimpiango tutte, non lo vedo così preso. Se è preso lo manifesta, noti se è cotto. Qui mi sembra molto sulle sue. Secondo me non è preso”.