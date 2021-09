Tg Diregiovani – Edizione del 27 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– #SALVIAMOLAMUSICALIVE, GLI ARTISTI LANCIANO UN APPELLO AL GOVERNO

“Da marzo 2020 il nostro settore è completamente fermo”. Inizia così l’appello che gli artisti stanno facendo circolare in queste ore attraverso l’hashtag #SalviamoLaMusicaLive. Un messaggio condiviso e diretto al governo che il prossimo 30 settembre dovrà riunirsi per decidere sulla questione capienza degli spettacoli al chiuso e all’aperto. Al centro della richiesta l’aumento della capienza fino al 100% e l’abolizione della distanza di sicurezza. Condizioni per non mettere in pericolo la salute degli spettatori invece, il possesso del Green Pass, le mascherine e la misurazione della temperatura all’ingresso. Tra i tanti firmatari dell’appello Francesca Michielin, Mahmood, Cesare Cremonini, Laura Pausini, Gazzelle e Michele Bravi. Tutti in coro chiedono, inoltre, che “sia fissata una data certa per la ripartenza attraverso un piano condiviso da formalizzarsi entro il 31 ottobre”;



– ‘GLOBAL CITIZEN LIVE’, SUCCESSO PER I MANESKIN A PARIGI

Ormai consacrati nell’Olimpo delle grandi star internazionali, i Maneskin hanno infiammato il palco del ‘Global Citizen Live’, appuntamento mondiale a favore dell’ambiente e contro la povertà. La band romana ha fatto ballare per oltre 20 minuti il pubblico accorso a Parigi per l’evento con i brani ‘For your love’, ‘I wanna be your slave’, ‘Beggin’ e ‘Zitti e buoni’. Al ‘Global Citizen Live’ hanno preso parte, tra gli altri, anche Coldplay, Ed Sheeran, Elton John, Black Eyed Peas;

– NEGO DO BOREL ESPULSO DA ‘LA FAZENDA’ DOPO LE MOLESTIE A DAYANE MELLO

Dopo le accuse di molestia nei confronti di Dayane Mello, Nego do Borel è stato escluso dal reality brasiliano ‘La Fazenda’. Ad annunciare la squalifica è stata la stessa rete televisiva Record Tv attraverso un post su instagram. La produzione inoltre, ha deciso di fornire alla modella anche assistenza psicologica per quanto accaduto. Nego Do Borel, che alle spalle ha 3 accuse di molestie da parte di tre donne diverse, uscito dal reality si è difeso sui social affermando in lacrime che dopo i ripetuti ‘no’ di Dayane, è andato a dormire senza allungare le mani. “Non sono un criminale”, ha detto. “La mia famiglia è stata attaccata, la mi carriera rovinata. […]Finirò per uccidermi”;

– DILETTA LEOTTA ROMPE IL SILENZIO SU CAN YAMAN

In occasione dell’ultima puntata di ‘Verissimo’, Diletta Leotta ha rotto il silenzio sulla fine della storia tra lei e Can Yaman. “Forse le cose sono andate troppo veloci”, ha raccontato la presentatrice, sottolineando per le malelingue, che la sua non è mai stata una storia falsa: “Come si fa a pensare una cosa del genere? L’amore ti capita, non è che puoi decidere di chi innamorarti. Io penso di essere innamorata, e quando sei innamorata perdi. E a volte puoi anche perdere l’amore”, ha detto;

– ‘GOMORRA’, RILASCIATO IL TRAILER DELLA STAGIONE FINALE

È stato rilasciato il trailer ufficiale dell’ultima stagione di ‘Gomorra’. Il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film ha finalmente una data: quella del 19 novembre quando arriverà su Sky e in streaming su NOW. I primi due episodi della stagione finale verranno proiettati in anteprima, fuori concorso, il 13 ottobre, al ‘CanneSeries’, come evento di chiusura del festival delle serie TV di Cannes. Nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo romanzo, ‘Gomorra’ è la più famosa e apprezzata tra le serie italiane nel mondo ed è stata venduta in più di 190 territori, riscuotendo ovunque un grande successo.