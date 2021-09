I reali sono pronti a tornare: la quinta stagione di The Crown ha una ‘nuova’ Regina

Udite, udite, tornano i reali. Dopo tanta attesa, ecco la data d’uscita delle nuove puntate della serie sulla vita dei sovrani britannici. Gli abbonati a Netlix potranno godersi la quinta stagione di The Crown da novembre 2022. L’annuncio in un video pubblicato sui canali ufficiali che vede protagonista la ‘nuova’ Regina Elisabetta darne notizia, in pieno stile Buckingham Palace. Dopo le interpretazioni di Olivia Colman e Claire Foy, sarà infatti l’attrice teatrale Imelda Staunton a vestire i panni di Sua Maestà.

A 65 anni, si prepara alla sfida più grande, nonostante di soddisfazioni in carriera ne abbia già avute (tre Laurence Olivier Award per migliore attrice in un musical; una Coppa Volpi come miglior interpretazione femminile a Venezia per Il segreto di Vera Drake di Mike Leigh; una candidatura agli Oscar). I più giovani possono invece ricordarla per il ruolo di sottosegretaria del ministro della Magia Dolores Umbridge nel quinto capitolo di Harry Potter.

LA TRAMA DELLA QUINTA STAGIONE

Tema clou della prossima stagione la tormentata fine del matrimonio tra Carlo e Diana. Nessuna indiscrezione invece sulla morte della principessa: non è chiaro se sarà inserito nel copione oppure no.