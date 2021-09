Ho assunto la contraccezione d’emergenza ma ho paura…

Buongiorno,

io e il mio ragazzo abbiamo avuto un rapporto non protetto, dopo poco ho preso la pillola d’emergenza, l’ho presa senza aspettate che tutto il liquido/muco che fuoriesce solitamente uscisse e senza sciacquarmi in alcun modo. Dopo circa 2/3 ore dall’assunzione mi sono lavata e cambiata, la pillola funziona lo stesso o con questo contesto potrebbe non funzionare?

Sto morendo di paura.

Anonima, 17 anni

Cara Anonima,

quando si hanno dei dubbi e delle preoccupazioni è naturale sentirsi spaventati, ti forniamo delle informazioni per rassicurarti.

Devi sapere che la contraccezione d’emergenza agisce spostando l’ovulazione per impedire la fecondazione, la Norlevo può agire fino a 72 ore dal rapporto oppure EllaOne fino a 120 ore, 5 giorni, entrambe hanno un efficacia maggiore se vengono assunte quanto prima, nell’arco di 24 ore dal rapporto a rischio.

Tu, da quello che ci scrivi, l’hai assunta subito, il lavaggio dei genitali o la fuoriuscita dei liquidi non hanno alcun influenza sull’assunzione della pillola del giorno dopo, puoi rasserenarti.

Va ricordato che la contraccezione di emergenza è un farmaco a tutti gli effetti e potrebbero esserci degli effetti collaterali come nausea, mal di testa, dolori addominali, ma anche irregolarità del ciclo con ritardi o episodi di spotting. E’ importante usare la contraccezione di emergenza in caso di emergenze, come ad esempio la rottura del preservativo, e non come se fosse un “metodo contraccettivo”; ti consigliamo per il futuro di pensare ad un metodo contraccettivo sicuro come la pillola, il preservativo ecc… per prevenire i rischi e vivere serenamente la sessualità, puoi chiedere consiglio presso un consultorio o dal ginecologo.

Un caro saluto!