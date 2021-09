GF Vip 6, il confronto tra Soleil, Greta e Gianmaria

È ancora la storia tra Soleil e Gianmaria a tenere banco nel prime time del Grande Fratello Vip 6.

Questa volta si è aggiunto un nuovo tassello allo scontro: Greta Mastroianni.

La fidanzata di Gianmaria è intervenuta in puntata per un faccia a faccia con la modella, in cui l’ha accusata di essere stata maleducata e falsa nei confronti del suo uomo.

Un botta e risposta al vetriolo.

Lo scontro è proseguito tra Gianmaria e Soleil, che ancora una volta non riescono a mettere un punto al loro diverbio.

Quando arriva il momento del confronto tra Greta e Gianmaria, Soleil ha assistito mangiando Mikado e assistendo allo “spettacolo”.