Sfida annullata per Mirko? Il ballerino di Amici 21 avrebbe dovuto scontrarsi con Dario, candidato da Veronica Peparini. Ma a sorpresa, Alessandra Celentano ha chiesto di annullare la sfida, ritenendola ingiusta.

La lettera di Veronica Peparini

“Dario incarna quello che per me è il talento, balla tutto sa fare tutto spazia tra varie stili”, afferma Veronica Peparini nella lettera di sfida indirizzata a Mirko. “Ha doti rare, al punto che potrei mandare in sfida contro chiunque, certa che la possa superare tranquillamente. Devo essere però rispettosa del ruolo che sono chiamata a ricoprire e credo sia giusto mandarlo in sfida con Mirko. Non c’è niente di personale. Secondo me Mirko ruba un posto a chi è più preparato. A meno che la produzione non mi dia la possibilità di aggiungere un banco di ballo”.

Anche Mirko è consapevole del talento di Dario. “So che è molto più preparato di me, me lo aspettavo. Ci proverò, non mi arrendo. Però è tosta”.

Sfida annullata?

Tuttavia, è la prima volta che viene proposta una sfida con un allievo con la maglia sospesa. Cosa ha deciso la produzione?

Ad intervenire è Alessandra Celentano. La maestra, che già ha sospeso la maglia a Mirko, a sorpresa ha chiesto l’annullamento della sfida del ballerino. Il motivo?

“In primo luogo hai la maglia sospesa. Come seconda cosa, mettendo una persona in difficoltà in sfida ti preclude questa esperienza, anche se di un mese solo. Non lo trovo giusto”.