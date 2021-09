Andrea Iannone rivela: “Giulia De Lellis? Non è stata una vera relazione”

Sta per iniziare una nuova sfida per Andrea Iannone. Il pilota di MotoGP è stato chiamato da Milly Carlucci per partecipare in coppia con Lucrezia Lando alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai 1 il 16 ottobre.

Intervistato dal settimanale “Chi”, Iannone ha raccontato come vive questa nuova esperienza e come il mondo dello spettacolo sia entrato nella sua vita.

“Milly Carlucci è stata come una mamma, per questo mi sono convinto a partecipare a Ballando. E considerato che non so fare due passi di danza, sarà una sfida”.

Andrea, che sta scontando una squalifica di 4 anni dalle piste per essere risultato positivo ad uno steroide anabolizzante, ha parlato delle sue emozioni e come vivrà questa nuova sfida.

“Non mi sono mai fatto conoscere prima perché sono riservato. Su molte cose posso essere così sfacciato da sembrare arrogante, in altre sono timido. Ognuno ha le proprie emozioni e sceglie quando esternarle”.

Parlando della sua vita privata, Iannone afferma di avere avuto solo due donne del mondo dello spettacolo, Belen e Giulia De Lellis. Tuttavia, ammette che con quest’ultima non è stata una vera relazione.

“Parlerei di relazione solo con Belen, con Giulia sono stati 5, 6 mesi. Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire, è come quando dici ad una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere”.

Ballando sarà quindi la sua occasione per dimostrare chi è davvero.

“A Ballando vorrei venisse fuori quello che sono realmente, perché questa volta sarò io a raccontarmi”.