sangiovanni è l’orgoglio di Maria De Filippi: “È un ragazzo che si merita tanto”

Dall’uscita da Amici20 il percorso di sangiovanni è stato costellato solo di cose positive: dischi di platino, primi posti in classifica e concerti sold out. Risultati che rendono Maria De Filippi super orgogliosa. A dirlo è la stessa conduttrice ai microfoni di Radio 101, durante il programma “Facciamo finta che…”.

“Sono contenta di quello che ha fatto sangiovanni- dice la conduttrice commentando anche l’ultimo singolo dell’artista – ‘Raggi Gamma’ è molto carina e molto allegra”. Al secolo Giovanni Pietro Damian, il cantante si gode il successo, meritatissimo secondo la De Filippi: “È un ragazzo che si merita tanto, è intelligente e sa scrivere”.

Come nasceva Amici

sangio, insomma, porta avanti la missione che Maria porta avanti da ormai 20 anni: far conoscere al pubblico talenti della musica e della danza. Ma come nasceva il talent? Tra una chiacchiera e l’altra con Maurizio Costanzo. Ai tempi la De Filippi aveva scoperto da una ricerca di marketing che raccontava come l’amicizia fosse il valore più diffuso tra i giovani. Così l’idea di creare un programma attorno a questa idea.

