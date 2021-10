Tg Scuola – Edizione dell’1 ottobre 2021

13 anni e un libro, l’impegno di Potito per il clima

Ha 13 anni e una grande passione per la scienza, tanto da essere diventato un attivista per il clima. Si chiama Potito Ruggiero e insieme al giornalista Federico Taddia e la consulenza scientifica della ricercatrice del CNR Elisa Palazzi, ha scritto il libro ‘Vi teniamo d’occhio’, per bambini, ragazzi e adulti. Il libro, presentato alla Triennale di Milano, contiene “buone pratiche per rendere la nostra scuola sostenibile, consigli da applicare nella nostra quotidianità, pillole scientifiche e la spiegazione dell’agenda 2030 dell’Onu”, ha spiegato il giovane autore all’agenzia di stampa Dire.

Parlamento-Mi, al via progetti e bandi sulla Costituzione

Senato della Repubblica, Camera dei deputati e ministero dell’Istruzione rinnovano, anche quest’anno, la collaborazione per diffondere fra gli studenti i valori e i contenuti della Costituzione italiana. Un impegno comune che viene rilanciato anche per consolidare l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole. Un percorso di scoperta, riflessione ed esercizio non solo dei principi costituzionali e di legalità, ma anche di tutela dell’ambiente, del territorio e dei patrimoni materiali e immateriali della collettività. Ciascun concorso prevede un’attività di ricerca e di predisposizione di un elaborato che coniuga il lavoro in classe con attività sul campo e culmina, per le classi vincitrici, in visite didattiche, incontri formativi e premiazioni nelle sedi del Senato e della Camera dei deputati.

Scuolab: il mondo dell’educazione senza limiti

Utilizzare le tecnologie digitali per disegnare esperienze di apprendimento senza limiti, superando la concezione di laboratorio didattico in presenza. È l’obiettivo di Scuolab, sviluppato da Protom per permettere agli studenti di comprendere meglio le singole materie diventando protagonisti dell’esperienza di apprendimento. Un laboratorio scientifico virtuale pratico, intuitivo ed innovativo, che supporta professori ed insegnanti nell’aumentare il coinvolgimento, la conoscenza degli studenti e il loro interesse. “Tutti ricorderemo di essere stati in un laboratorio di fisica o di chimica una o due volte nel corso dei nostri studi- ha spiegato Fabio De Felice, fondatore di Protom- Scuolab consente di farlo tutti i giorni”.

Intercultura, 3 incontri online per docenti e dirigenti

Tre incontri online gratuiti rivolti a dirigenti scolastici e docenti. È il programma di Intercultura che ruota attorno all’esigenza di aprire la scuola italiana al mondo. Tra gli obiettivi degli incontri: lo scambio di buone pratiche, l’approfondimento su temi di cittadinanza democratica, il dialogo interculturale e la dimensione internazionale dell’educazione civica. Si parte il 7 ottobre con il primo appuntamento, poi il 12 e 28 ottobre gli altri due webinar.

Dalle scuole

Zen di Palermo

L’Arma dei carabinieri ho donati libri per ragazzi e bambini all’associazione ‘Zen Insieme’, nell’ambito dello ‘Zen Book Festival’.

Istituti scolastici De Marinis e Grimaldi Lombardi di Bari

Somministrati 300 test salivari per la campagna di screening anti Covid nelle scuole. I bambini hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa.

Liceo Regina Margherita di Palermo

Stanziato un contributo di 10mila euro per la sede succursale, che nei giorni scorsi aveva subìto un raid vandalico.

Scuola primaria Margherita Hack di Pomezia

Inaugurato Ortolando, l’orto didattico nato per promuovere la sostenibilità e l’educazione ambientale attraverso il contatto diretto dei più piccoli con la natura.

Istituto Alberghiero di Amatrice

Primo giorno di lezione inaugurato dal presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, che ha augurato a tutti un buon anno scolastico.