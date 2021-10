Il ciclo da sospensione può tardare o arrivare al nuovo blister?…

Buonasera, come vi dicevo questa mattina oggi ho assunto la terza pillola placebo, ma ad ora ancora non è arrivato il ciclo…è successo comunque più volte che il ciclo si sia presentato il quarto giorno di placebo alla sera, ma ad ora non avverto nemmeno i classici dolori che mi fanno capire che il ciclo sta arrivando.

Avverto peró nausea, in modo abbastanza continuo, ma che svanisce in poco tempo…ed anche una specie di bruciore allo stomaco che non so ben definire.

Sono un po’ preoccupata perchè ho paura che la pillola possa non aver funzionato o che ci sia stato qualche problema, anche se continuo a pensare ma non mi viene in mente assolutamente nulla che io possa aver sbagliato…ho sempre assunto le pillole e controllavo sempre che non fosse caduta all’interno del bicchiere o di essermela dimenticata…

Secondo voi puó esserci una gravidanza dati i sintomi che avverto ed è il caso di effettuare un test di gravidanza oppure no? Da un lato sono tranquilla perchè so di aver sempre assunto la pillola, ma ci sono questi fattori che mi tormentano e ho quindi un po’ di paura… Volevo anche chiedervi se è possibile che il ciclo tardi e in caso possa arrivare anche al primo giorno di pillola del nuovo blister? Sarebbe un problema dato che si è sempre presentato durante i giorni di pillole placebo? Grazie

Ali

Cara Ali,

come abbiamo sottolineato nelle precedenti mail non vi è stato alcuna interferenza rispetto all’assunzione che possano far supporre una mancata o diminuita efficacia del contraccettivo orale.

I sintomi della nausea o del bruciore sembrano essere legate più ad un reflusso gastroesofageo spesso associato a stati di tensione e agitazione. Il ciclo da sospensione può arrivare anche dopo alcuni giorni dall’ultima pillola, non devi preoccuparti è normale, vi sono alcune pillole per esempio con cui il ciclo da sospensione salta del tutto senza che ciò indichi che qualcosa non vada.

Se dovessero persistere delle irregolarità puoi confrontarti con il ginecologo che ti ha prescritto la pillola e monitorare meglio la situazione.

Un caro saluto!