GF Vip 6, le donne della casa contro Soleil. Il web si spacca: “È bullismo”

Ancora tensioni al Grande Fratello Vip 6. Dopo la lite nata tra Samy e Alex Belli, è Soleil ad essere finita nell’occhio del ciclone.

Durante la discussione avvenuta lo scorso mercoledì, la modella ha preso le parti dell’attore, pronunciando una frase che ha scatenato polemiche all’interno della casa.

“Smettetela di urlare come scimmie”, aveva detto Soleil rivolgendosi a Ainett, Samy e Alex (QUI IL VIDEO).

Una frase passata inosservata, fino a quando Raffaella Fico non ha affermato al resto della casa che si trattava di un’offesa razzista.

La stessa notte il gruppo si è spaccato. Mentre Soleil era ignara di quanto stava accadendo, Manila, Sophie, Ainett, Francesca, Samy e le Princess parlavano dell’episodio nella loro stanza, accusando la modella di aver usato volutamente un linguaggio razzista.

Il giorno dopo, Manila e Jo Squillo hanno deciso di affrontare Soleil.

“Le tue parole hanno ferito. La parola scimmia è stata usata come offesa contro Ainett, e anche contro Lulù quando aveva 7 anni e contro Pia, la figlia di Raffaella.”

Soleil si è subito scusata con il gruppo, affermando di non essersi resa conto dell’offesa e che non era sua intenzione ferire nessuno.

“Sono mortificata, ho detto quella cosa perché urlavano tante persone e non c’era bisogno di urlare e ho detto ‘basta, state facendo le scimmie’, ma perché si stava urlando. Io non sono razzista, mi uccide che si possa pensare questo.

Io non intendevo le persone, sono davvero mortificata perché dentro di me non esiste un pensiero del genere. Scusatemi, mi distrugge questa cosa. Ho sbagliato in un modo incredibile”.

Ma le sue scuse non sono bastate.

Ainett e Samy vogliono affrontare la discussione in puntata, con tanto di scuse pubbliche. Secondo le altre non erano scuse sentite.

E mentre Lulù si preoccupa dell’opinione del pubblico, “Tanto il pubblico sicuramente la penserà come noi, non vedo l’ora”, Katia sottolinea come “se tu sei veramente ferita non te ne frega niente dell’appoggio del pubblico”.

Sul web si è aperto il dibattito. Se qualcuno giustifica il sentirsi offeso di alcuni concorrenti, per altri è stato messo in atto bullismo (e strategia) contro Soleil.