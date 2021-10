Ciao Roma! Can Yaman lascia la Capitale per una città siciliana

E’ solo una questione lavorativa. Non si cela altro dietro il saluto, temporaneo, alla Capitale di Can Yaman, che per portare avanti le riprese di ‘Viola come il mare’, trascorrerà il prossimo mese a Palermo. A dare l’annuncio è stato direttamente l’attore su Instagram: “Domenica si parte per Palermo per un mese. Anche se mi mancherà molto la mia casa a Roma, non vedo l’ora di scoprire le bellezze di Palermo e assaggiare le peculiarità della cucina siciliana. Sono emozionato per il tempo che passerò là e per la gente che potrò conoscere”. E se le fan romane attenderanno con ansia il ritorno del bel turco, sempre disponibile a foto e video, a gioire per il suo arrivo saranno quelle palermitane.

Can Yaman: “Francesca Chillemi mi sta aiutando molto in questo percorso”

Nel post, Yaman ha parlato anche della sua esperienza sul set della serie Lux Vide, in arrivo il prossimo autunno: “Con tutto il team e con il cast sto andando d’accordissimo, abbiamo un bel rapporto sul set. Sono sicuro che insieme faremo sì che venga fuori un ottimo lavoro. Tra l’altro, ci divertiamo tantissimo e si ride parecchio. Mi trovo benissimo con la Chillemi e mi sta aiutando un sacco in questo percorso”.