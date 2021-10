Cassadritta è il fumetto che racconta quello che non sapevamo sui rave illegali

C’era un tempo in cui senza navigatori e senza smartphone, con mappa alla mano, si partiva verso luoghi sconosciuti, abbandonati che – per almeno una notte – tornavano a vivere. Era il tempo dei ‘rave’, dove si ballava e ci si sballava a ‘cassa dritta’. In un racconto a fumetti dal ritmo incalzante, Roberto Grossi catapulta il lettore in un assembramento a ‘Cassadritta’.



IL LIBRO Roma, 1995, sabato notte. In auto, in motorino, seguendo le indicazioni di flyer, mappe approssimative e scritte sui muri, vari gruppi di ragazzi si dirigono verso una periferia sterminata e desolata. In un capannone industriale dismesso si tiene il primo rave illegale della primavera. Per Bruno, Bambi, Torazina, Cubo e tanti altri va in scena il rito collettivo: una notte per ballare fino allo sfinimento, in un pacifico miscuglio di classi sociali, tribù urbane e droghe. È l’ora di scrollarsi di dosso rabbia e frustrazioni, di allontanarsi dalla città che soffoca e reprime, di lasciarsi andare al ritmo ipnotico della musica. In una Roma grigia e sconfinata le traiettorie umane di diversi personaggi si intrecciano fino a trovare un senso, un’identità comune. Fino all’arrivo di un’alba che si colora di blu…