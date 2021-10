Tg Diregiovani – Edizione dell’1 ottobre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– DOMANI AL MEI L’EVENTO ‘VOCI X PATRICK’

Si chiama ‘Voci X Patrick – La musica e l’arte per Patrick Zaki’, l’evento in programma domani 2 ottobre al Mei di Faenza. L’appuntamento, in programma dalle 15 alla Galleria del Voltone della Molinella, nel centro storico, sarà accompagnato da una mostra con i 10 poster vincitori di ‘Free Patrick Zaki: prisoner of conscience’, l’edizione speciale del concorso internazionale di comunicazione sociale ‘Poster For Tomorrow’. Sarà l’occasione per tornare a chiedere l’immediato rilascio dello studente egiziano, che è detenuto come prigioniero di coscienza a causa del suo lavoro per i diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media. Il 28 settembre il suo processo è stato rinviato al 7 dicembre, un rinvio lunghissimo, che sembra una punizione;

– WORLD SMILE DAY, OGGI È LA GIORNATA MONDIALE DEL SORRISO

Un atto di gentilezza, anche il più piccolo, può aiutare una persona a trovare il buonumore. Per questo ogni primo venerdì di ottobre è World Smile Day, la giornata annuale che invita il mondo ad essere cordiale e sorridente. Simbolo dell’iniziativa è lo ‘Smile’, la faccina sorridente creata da Harvey Ball nel 1963. Fu proprio l’artista statunitense a voler dedicare una giornata al sorriso, così, nel 1999, il mondo festeggiava il suo primo World Smile Day;

– ‘LOUD KIDS ON TOUR’ DEI MANESKIN È GIÀ SOLD OUT

Il ‘Loud kids on tour’ dei Maneskin è già sold out. In meno di due ore, i biglietti della tournée che li vedrà esibirsi nelle più importanti città d’Europa tra febbraio e marzo 2022, sono già esauriti. Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Victoria, Damiano, Thomas e Ethan torneranno a infiammare il pubblico con un tour di sedici date. Faranno poi ritorno sui palchi italiani quest’inverno e il prossimo anno, dove i Maneskin si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date, tutte sold out, a cui si aggiunge il concerto evento di sabato 9 luglio al Circo Massimo;

– ‘SQUID GAME’ SPOPOLA SU NETFLIX

È lo show rivelazione di Netflix e dopo un debutto in sordina è diventato anche quello più visto della piattaforma. E c’è già chi parla di una seconda stagione nel 2023. Si tratta di ‘Squid Game’, serie coreana di nove puntate disponibile dal 17 settembre. Il thriller psicologico ha conquistato il pubblico nostrano (e non solo), nonostante l’assenza del doppiaggio in italiano. La serie racconta di 456 persone, piene di debiti e in situazioni economiche drammatiche, che decidono di partecipare a un ‘gioco’, il cui premio in denaro è di circa 32 milioni di euro. C’è solo un problema: chi perde viene eliminato in tutti i sensi;

– ‘WONKA’, CIAK PER TIMOTHÉE CHALAMET NELLA FABBRICA DI CIOCCOLATO

A pochi giorni dal debutto al cinema di ‘Dune’, Timothée Chalamet ha iniziato le riprese di ‘Wonka’ della Warner Bros. Pictures. L’attore candidato all’Oscar per ‘Chiamami col tuo nome’ interpreterà il più bizzarro e amato cioccolataio della storia del cinema e della letteratura nato dalla penna di Roald Dahl. Diretta Paul King (regista di ‘Paddington 2’) , che ne è anche lo sceneggiatore, la origin story si concentrerà sull’adolescenza di Willy prima dell’apertura della celebre fabbrica di cioccolato. Chalamet qui mostrerà le sue abilità di canto e danza per la prima volta in un film.