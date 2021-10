GF Vip 6, Clarissa e Ainett contro Sonia Bruganelli: “Se difende Soleil è imbarazzante”

Ormai quasi tutte le donne del Grande Fratello Vip hanno puntato il dito contro Soleil. Dopo la frase pronunciata dalla modella “Urlate come scimmie” e le accuse di razzismo mossegli contro, non si parla d’altro nella casa.

Nel mirino di Ainett e Clarissa, forse le più agguerrite contro Soleil, anche Sonia Bruganelli.

Le due, parlando con il resto del gruppo, hanno ipotizzato che l’opinionista la difenderà ancora in puntata, come ha più volte ribadito e fatto nelle scorse dirette.

Come riporta Biccy, secondo Ainett “Se Sonia la difenderà la gente capirà. Voi pensate che a casa i telespettatori sono scemi? Per questo non può andare in nomination Soleil, Perché va fuori immediatamente. Ragazze Sonia le ha detto ‘fin quando potrò ti salverò e ti porterò in finale’. Quando le ha detto così ho capito. Quindi è chiaro che Soleil adesso si sente Dio sceso in terra perché protetta“.

A rincarare la dose è stata Clarissa: “Ci sarà Sonia che potrebbe difenderla. Gliel’ho detto a quella del confessionale che so già che Sonia la difenderà. Se Sonia non dimostra obiettività. Se Sonia la difende è imbarazzante per il programma. Come ca**o fai a difenderla?! Oh, ma sei fuori di testa? Se la difenderà significa che il programma accetta il razzismo. Questa cosa delle opinioniste che salvano non è giusto. Io spero che finirà prima o poi”.

La risposta di Sonia non è tardata. Dal suo profilo Instagram, l’opinionista fa sapere di essere al corrente di quanto detto sul suo conto, e che questa sera saranno chiarite le cose.