Pace fatta tra Rai e Fedez: ritirata la querela e ritorno in tv per il rapper

La Rai torna indietro sui suoi passi e ritira la querela a Fedez annunciata come conseguenza del suo intervento al Concertone del Primo Maggio. Il rapper era accusato di aver diffuso illecitamente, a mezzo social, l’audio della chiacchierata (poco amichevole) avuta telefonicamente con i vertici Rai. Quest’ultimi colpevoli, secondo la versione dell’artista, di aver cercato di censurare il discorso andato in onda su Rai 3.

Dopo vari botta e risposta, il 31enne è stato accusato di diffamazione aggravata nei confronti “della società e di una sua dipendente”, ovvero della vicedirettrice della rete Ilaria Capitani. Ora non ci sarebbero i presupposti per portare avanti l’azione legale. E, secondo quanto rivelato da AdnKronos, mancherebbero alcuni requisiti necessari non meglio specificati.

Fedez torna su Rai 3

Su Twitter Fedez commenta la notizia con un semplice “Ops” e nel frattempo si prepara a tornare sul “luogo del delitto”. Il rapper sarà ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa su Rai 3 insieme ad Orietta Berti e Achille Lauro. L’appuntamento è per la puntata di domani.