Locatelli si sposa. Dopo il gol in Torino-Juve la proposta a Thessa

Da juventino vero, bianconero sin da bambino, Manuel Locatelli non poteva che vivere nel migliore dei modi il suo primo derby della Mole. Nell’anticipo delle 18 di Torino-Juventus il gol che non dimenticherà facilmente. Un tiro potente e preciso che ha spiazzato gli avversari e permesso di portare a casa 3 punti fondamentali per la squadra di Allegri.

Dopo i fasti calcistici, Locatelli oggi ha, però, altro a cui pensare. Il calciatore ha chiesto la mano della sua fidanzata, Thessa Lacovich. Origini della Costa Rica e una laurea in Media Advertising, la ragazza conta oltre 60mila followers su Instagram e si divide tra commercio online e moda.

Sui social la foto dell’anello e un’unica risposta: “Si”. I due convoleranno a nozze dopo 4 anni di fidanzamento. La proposta è la ciliegina sulla torta di un anno stratosferico per il centrocampista della Juventus, campione d’Europa e ora anche futuro sposo.