Mean Girls Day, il 3 ottobre si celebra il film con Lindsay Lohan: ecco dove (ri)vederlo

Il 3 ottobre vuol dire solo una cosa: Mean Girls Day. Oggi si celebra l’amatissima teen comedy diventata un cult, uscita al cinema nel 2004, diretta da Mark Waters e scritta da Tina Fey. Il film vede come protagoniste Lindsay Lohan nel ruolo di Cady Heron, Rachel McAdams in quello di Regina George, Amanda Seyfried in quello di Karen Smith e Lacey Chabert in quello di Gretchen Wieners.

PERCHÉ È STATO SCELTO IL 3 OTTOBRE PER FESTEGGIARE MEAN GIRLS?

Tutto è nato da una scena di Mean Girls, in cui Aaron Samuels, interpretato da Jonathan Bennett, chiede a Cady (innamoratissima di lui) “Che giorno è oggi?” e lei risponde “It’s October 3rd (è il 3 ottobre)”. In questo giorno i fan di tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Italia, indossano qualcosa di rosa e riguardano il film. I più devoti alla commedia, tra le tante cose da fare per celebrare Mean Girls, preparano una torta piena di arcobaleni e sorrisi, indossano cerchi in oro bianco oppure guardano un film di Danny DeVito “perché ami il suo lavoro”.

MEAN GIRLS, CURIOSITÀ SUL FILM

Il film, costato 17 milioni di dollari, ne ha incassati ben 130, rivelandosi un campione di incassi nonché miglior film per guadagni di Lindsay Lohan.

Il film ha fruttato tre MTV Movie Awards: miglior performance femminile (Lindsay Lohan), miglior rivelazione (Rachel McAdams) e miglior performance di gruppo.

Rachel McAdams fece il provino per il ruolo di Cady, mentre Lindsay Lohan e Amanda Seyfried per quello di Regina.

Nel 2009 la casa editrice di videogiochi 505 Games ha prodotto, per la console Nintendo DS, un videogame tratto dal film dal titolo omonimo.

Nel 2018 Ariana Grande prende spunto dal film per il videoclip del singolo Thank U, Next.

DOVE VEDERE MEAN GIRLS

Mean Girls è disponibile sul catalogo di Amazon Prime Video. Inoltre, sulla piattaforma è presente anche il sequel Mean Girls 2. Uscito nel 2011, il secondo capitolo è un remake del primo ed è diretto da Melanie Mayron.