A Fazenda, Le Iene volano in Brasile in aiuto di Dayane Mello

Dal web alla tv nazionale. Il caso Dayane Mello sarà uno dei servizi affrontati nella nuova edizione de Le Iene, in partenza martedì 5 ottobre in prima serata su Italia 1.

Roberta Rei è volata in Brasile per cercare un contatto ravvicinato con la modella, da settimane all’interno del reality A Fazenda ignara di aver subito molestie dal concorrente Nego Do Borel.

Dopo i numerosi tentativi andati a vuoto di parlare con Record Tv, emittente che produce il programma, l’inviata si è presentata alle porte della Fattoria per provare ad incontrare Dayane e per farle sapere che tutta l’Italia è dalla sua parte.

Il servizio completo andrà in onda martedì 5 ottobre.

Il caso Dayane Mello

Dayane Mello sta partecipando al reality brasiliano A Fazenda 13 (conosciuto da noi come La Fattoria). La modella è stata vittima di ripetute molestie da parte di un concorrente, Nego Do Borel, perpetrate in più occasioni davanti alle telecamere, quando lei era poco lucida a causa dell’alcol.

Il concorrente è rimasto nel programma per poi essere successivamente espulso dopo un presunto stupro ai danni di Dayane.

La notte di venerdì 24 settembre, al termine di una festa in cui sono stati messi a disposizione alcolici, Dayane è finita nel letto di Nego Do Borel. Incosciente a causa dell’alcol, non ricorda cosa sia successo.

Solo dopo aver visionato le immagini di quanto accaduto, Record Tv ha preso la decisione di squalificare Nego Do Borel, che una volta uscito si è difeso sui social affermando di aver solo dormito accanto alla modella.

Dayane, intanto, resta all’interno di La Fazenda, ignara di cosa le sia accaduto e senza supporto psicologico. Non sono state date spiegazioni per la reale motivazione dell’espulsione di Nego, se non quella di aver violato il regolamento del reality.